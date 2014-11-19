Завдяки поставкам з ПАР запаси вугілля на українських ТЕС зросли за тиждень більше ніж на 7%

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укренерго».

За даними компанії, за тиждень запаси мазуту на складах ТЕС зросли до 113,1 тис. тонн з 111,7 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, Україна отримала 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома судами. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється на трьох судах, країна очікує отримати до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають від квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, у першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії у ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії в Білорусь.

Уряд веде цілеспрямовану роботу з пошуку партнерів для постачання вугілля для електростанцій. До кінця року в Україну надійде близько 500 тис. тонн вугілля з ПАР і 3,1 млн тонн вугілля з Росії. До 2020 року уряд хоче скоротити загальне енергоспоживання в Україні на 9%.