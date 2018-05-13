Посол США в Німеччині занепокоєний через можливі наслідки завершення «Північного потоку-2»

Проект газопроводу також критикує єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Новий посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл застеріг від посилення "російського впливу" на Німеччину та Європу через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

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Як повідомляє Deutsche Welle, відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke.

Ми дуже занепокоєні через проект газопроводу", - зазначив дипломат.

За словами Гренелла, США тісно співпрацюють з європейцями, які також занепокоєні через будівництво газопроводу. Нинішню стратегію газопроводу дипломат позначив як "дуже проблематичну".

Зазначається, що єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер також критикує проект "Північного потоку-2". За її словами, газопровід не відповідає європейським інтересам.

"Ми маємо спільну стратегію - отримувати нашу енергію з різних джерел і робити нас не настільки сильно залежними від Росії", - наголосила Вестагер.

За її словами, зведення газопроводу не в інтересах ЄС не лише з міркувань захисту клімату, а й безпеки.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1». Будівництво газопроводу має розпочатися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2». Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

Компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях міста Лубмін.