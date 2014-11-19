Угорщина планує розпочати будівництво "Південного потоку" в 2015 році

Угорщина планує розпочати будівництво свого відрізка газопроводу "Південний потік" в наступному році, незважаючи на заперечення Євросоюзу та США.

Уряд Угорщини вважає реалізацію цього російського проекту єдиним способом забезпечити поставки газу, заявив держсекретар з питань енергетики Андраш Арадскі в інтерв'ю Reuters, повідомляє Insider.

За словами високопоставленого угорського чиновника, в Угорщини не залишилося вибору, оскільки європейський газопровідний проект "Набукко" зупинено, а плани будівництва з'єднувальних газопроводів між країнами Східної Європи просуваються повільно.

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"Набукко" не буде побудовано, і після майже 10-річної затримки, особливо в світлі ситуації в Україні, нам потрібно діяти. Це необхідно. Всі говорять тільки про Угорщину, але ми забуваємо, що з 2013 року Хорватія не робить інвестиції, що дозволяють постачати газ з Хорватії до Угорщину. Те ж саме стосується Румунії", - сказав Арадскі.

За словами чиновника, Угорщина планує закінчити будівництво своєї ділянки "Південного потоку" до 2017 року.

"Газопровід "Північний потік" був побудований, щоб ліквідувати ризик, пов'язаний з Білорусією. Тут така ж ситуація. Ми отримуємо російський газ в одному і тому ж обсязі, так що це буде просто інший маршрут", - сказав Арадскі.

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Угорський чиновник додав, що країни, які підтримують "Південний потік", - Угорщина, Болгарія, Словенія та Австрія - просили Єврокомісію домовитися з Росією про приведення проекту у відповідність до законів ЄС, але переговори не принесли успіху.

Нагадаємо, угорські депутати вирішили прискорити будівництво "Південного потоку". Угорський парламент у понеділок, 3 листопада, прийняв закон, що відкриває шлях для будівництва газопроводу.

У документі, прийнятому за підтримки депутатів правлячої партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана, зазначено, що тепер будувати газопроводи можуть навіть ті компанії, які не мають відповідної ліцензії на експлуатацію.