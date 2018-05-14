Нафта дешевшає на тлі зростання видобутку в Росії та ОПЕК

Brent подешевшала до $76,71 за барель, WTI - до $70,45 за барель.

Світові ціни на нафту в понеділок знижуються на даних про зростання кількості бурових установок у США, а також прогнози з "м'якого" збільшення рівнів видобутку в Росії і країнах ОПЕК на тлі нових санкцій США проти Ірану.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 7:53 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,53%, до 76,71 долара за барель, ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,35%, до 70,45 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трейдери продовжують відігравати дані по кількості бурових установок у США минулого тижня. За даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за тиждень, що завершився 11 травня, кількість бурових установок у США зросла на 13 штук, або на 1,3% - до 1045 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок збільшилася на 160 штук, або в 1,2 рази. Зростання кількості бурових установок свідчить про розвиток бурової активності в країні і поступове збільшення видобутку нафти.

При цьому головною новиною на ринку залишається вихід США з ядерної угоди з Іраном і введення санкцій проти країни.

"Близько мільйона барелів нафти на день, швидше за все, зникне з світових ринків нафти, коли США введуть санкції проти Ірану", - повідомляє агентство Рейтер з посиланням на головного стратега AxiTrader Грега МакКенна (Greg McKenna).

При цьому аналітик зазначає, що наразі неясно, чи вплинуть нові санкції на ситуацію на нафтовому ринку так, як передбачається. "Німеччина заявила, що захистить свої компанії від санкцій, Іран повідомив, що французька Total досі не виходила (частки - ред.) по родовищах (в Ірані - ред.), при цьому китайські компанії можуть заповнити порожнечу, що виникла через санкції США", - додає МакКенн.