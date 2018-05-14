Запорізька АЕС відключила від мережі п'ятий енергоблок

Очікується, що ремонт триватиме 83 доби.

Запорізька АЕС, яка входить до складу Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", відключила п'ятий енергоблок від мережі для проведення планового капітального ремонту тривалістю 83 доби.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"14 травня 2018 року о 00:01 енергоблок №5 Запорізької АЕС відключений від мережі для проведення планового капітального ремонту тривалістю 83 доби", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на сьогодні на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 4 енергоблоку. Сумарна потужність генераторів становить 3 870 МВт.

За інформацією компанії, зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Також повідомляється, що радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 році, третій - в 1986 році, четвертий - у 1987 році, п'ятий - у 1989 році, шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.