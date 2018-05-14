Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 8,5 мільярда кубів
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 5 по 12 травня виросли на 4%, або на 335 мільйонів кубометрів, до 8,542 мільярда кубометрів з 8,207 мільярда кубометрів.
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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".
За даними компанії, 12 травня в сховища було закачано 54,44 мільйона кубометрів газу.
Зазначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 27%.
Таким чином, після припинення відбору газу з ПСГ (13 квітня 2018 року) Україна збільшила запаси на 1 мільярд кубометрів.
Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року "Укртрансгаз" припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 мільйонів кубометрів на добу.
До 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів газу.