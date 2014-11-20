В ОПЕК заявили про можливе зниження видобутку нафти

Ціни на нафту зростають, оскільки інвестори сподіваються, що ОПЕК вирішить знизити видобуток на нараді 27 листопада, повідомляє Reuters.

На 8.45 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,16 до $78,26 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,04 до $74,62 за барель.

Країни ОПЕК на нараді в майбутній четвер домовляться знизити видобуток до встановленого картелем ліміту 30 мільйонів барелів на добу, повідомив керівник ОПЕК від Лівії й директор з планування міністерства нафтової промисловості країни Самір Камаль. Це буде означати скорочення видобутку на 250.000-600.000 барелів на добу в спробі підтримати ціни на нафту, що впали до мінімуму чотирьох років.

"Ринок знизився до рівня, на якому він залишиться, поки не дізнається про конкретні дії ОПЕК", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

Читайте такожНафта коштує менше $79 через підвищення експорту Саудівською АравієюПопередній індекс PMI для виробничого сектора Китаю, розрахований HSBC/Markit, у листопаді знизився до 50 пунктів з 50,4 пункту в жовтні при прогнозі 50,3 пункту. Ринок чекає кілька економічних звітів зі США, включаючи звіт про споживчі ціни у жовтні.

Запаси нафти в США зросли на 2,6 мільйона барелів минулого тижня, за даними Управління енергетичної інформації, при прогнозі зниження на 800.000 барелів.