Україна збільшила транзит російського газу на третину

Проведення ремонтних робіт двох магістральних газопроводів було погоджено з операторами ГТС сусідніх країн.

Державна компанія-оператор "Укртрансгаз" завершила проведення планового ремонту на магістральних газопроводах "Уренгой-Помари-Ужгород" і "Прогрес" і з 9 травня збільшила обсяг транзиту газу з Росії в країни ЄС на 33% - з 180-188 до 240-243 мільйона кубометрів на добу.

Читайте такожЗапаси газу в українських сховищах збільшилися до 8,5 мільярда кубів

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, з 2 по 12 травня компанія провела заміну кранів і ремонт дефектних ділянок на зазначених магістральних газопроводах. Також "Укртрансгаз" виконав ремонтні роботи на кількох компресорних станціях.

За інформацією компанії, 2 травня (день початку ремонтних робіт) транзит впав з 245 до 181,2 мільйона кубометрів, 7 травня він зріс до 220,8 мільйона кубометрів, а 10 травня вже сягнув 243,3 мільйона кубометрів.

"Оператори всіх країн, що беруть участь у транзиті, домовилися в певні періоди виконати свої планово-попереджувальні ремонти. На період проведення комплексу №1 (ремонтних робіт 2-12 травня – УНІАН) мали місце планові скорочення обсягів транзиту", - прокоментувала прес-служба "Укртрансгазу".

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2018 року Україна збільшила транзит газу на 3,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 7,6 мільярда кубометрів. У 2017 році Україна транспортувала в Європейський Союз рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 мільярди кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".