Уряд запропонує МВФ кілька варіантів формули ціни на газ

Діапазон змін тарифу на газ залежатиме від тієї формули, яка буде узгоджена.

Уряд України запропонує на розгляд Міжнародного валютного фонду кілька варіантів формули ціни на газ.

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Про це повідомляється на сайті уряду з посиланням на слова міністра Кабінету міністрів України, голови міжвідомчої робочої групи з приватизації Олександра Саєнка.

Він зазначив, що уряд на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом намагається якомога швидше знайти максимально прозору та ефективну формулу ціни на газ, яка була б обґрунтована й справедлива.

«У нас є консенсус із МВФ у тому, що ми говоримо з приводу самої формули, не змінюючи принципів. Представники МВФ, НБУ вирушили до Вашингтона, щоб провести відповідні переговори. Я вважаю, у нас достатньо шансів знайти спільний з МВФ підхід для встановлення критеріїв формування ціни на газ», - сказав міністр.

Саєнко зазначив, що діапазон змін тарифу на газ залежатиме від тієї формули, яку буде узгоджено.

«Зараз на перший план роботи з МВФ виходить питання створення антикорупційного суду, і в разі успішного вирішення цього питання позиція Фонду, як ми очікуємо, буде більш гнучкою, тим більше, що у нас є взаєморозуміння щодо загальних принципів співробітництва», - додав Саєнко.

Як повідомляв УНІАН, поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол. у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року. В 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують отримати 1,9 млрд дол. від МВФ.

Для продовження співробітництва з Фондом Верховна Рада повинна ухвалити закон про створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету й забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.