"Укрнафта" спростовує інформацію про закриття Гнідинцівського ГПЗ

Раніше завод працював навіть в умовах низької завантаження сировиною. Така ситуація виникла з вини Держгеонадра, яка тривалий час навмисне відмовлялася продовжувати "Укрнафті" спецдозволу на видобування нафти і газу.

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" спростовує інформацію про закриття одного з підприємств компанії – Гнідинцівського газопереробного заводу (Чернігівська область) і повідомляє лише про виведення заводу в плановий ремонт, після якого він продовжить переробку вуглеводнів.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

"Всупереч інформації, яку поширюють певні джерела, ПАТ "Укрнафта" не закриває Гнідинцівський ГПЗ... Враховуючи нинішній стан підприємства, з 21 травня на ньому розпочнеться плановий ремонт. По завершенні ремонту Гнідинцівський ГПЗ продовжить переробку нафти в звичайному режимі, а в цехах з переробки газу будуть проводитись роботи з модернізації потужностей з метою зниження собівартості їх продукції", - йдеться в повідомленні.

В "Укрнафті" зазначили, що Гнідинцівський ГПЗ - один з найбільших і найстаріших заводів компанії. Він переробляв нафту і газ навіть за умов низької завантаження під час вимушеної зупинки видобутку на низці родовищ "Укрнафти" в 2017 році. Низьке завантаження було викликане тим, що Державна служба геології та надр тривалий час відмовлялася продовжувати "Укрнафті" спецдозволи на видобуток нафти і газу.

Раніше низка ЗМІ та деякі народні депутати поширили інформацію про те, що "Укрнафта" розглядає питання про зупинення Гнідинцівського ГПЗ нібито з причини низької завантаженості заводу нафтовою сировиною.

Як повідомляв УНІАН, за непродовження дії спецдозволів на видобуток нафти з боку Держгеонадр, в минулому році "Укрнафта" була змушена зупинити видобуток на декількох родовищах у Сумській та Львівській областях. В результаті, жителі восьми населених пунктів залишилися без газопостачання, а компанія втратила близько 20% добової видобутку нафти та конденсату. Зниження видобутку сировини спричинило за собою падіння обсягів виробництва на газопереробних заводах компанії.

Незважаючи на політику Держгеонадр, компанії вдалося збільшити показники середньодобового видобутку в першому кварталі 2018 року і добути 353 тисячі тонн нафти і газового конденсату, а також 262 мільйони кубометрів газу.

Довідка: ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка товариства у загальнодержавній видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році становить 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурових установок, 1936 нафтових і 168 газових свердловин. ПАТ "Укрнафта" володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція товариства належить НАК "Нафтогаз України".