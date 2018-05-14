Конкурсна комісія затвердила підсумковий список із 10 кандидатів у члени НКРЕКП

Це вперше в історії України, коли членами НКРЕКП стануть особи, які відібрані в результаті конкурсу.

Конкурсна комісія з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила список з 10 осіб, які в результаті конкурсу стали претендентами на зайняття вакантних посад 5 членів регулятора.

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Згідно з ухваленим рішенням конкурсної комісії, в підсумковий перелік конкурсантів потрапили Антонова О. О., Борисенко А. В., Кайдаш Р. Ю., Коваленко Д. В., Кривенко О. О., Магльованний Є. В., Магда О. І., Олефір Д. О., Формагей О. Л. і Цаплін В. І.

«Це вперше в історії України, коли членами НКРКП стануть особи, які відібрані в результаті конкурсу», - прокоментував рішення голова комісії Василь Котко.

Як повідомляв УНІАН, для призначення нових членів НКРЕКП на постійній основі, відповідно до норм закону «Про НКРЕКП», була створена конкурсна комісія, яка ще на початку грудня 2017 року оголосила конкурс з відбору п'яти нових членів Нацкомісії.

Ця комісія відібрала близько 30 кандидатів на п'ять вакантних місць. Після чого, вони пройшли спецперевірку низки державних органів, у тому числі Адміністрації президента. Результати перевірки були отримані 10 травня 2018 року. Згідно із законом «Про НКРЕКП», з 10-ти претендентів голова держави обере 5 членів регулятора.

Призначення нових членів НКРЕКП необхідно для відновлення кворуму (4 людини), оскільки з кінця березня і по сьогодні до складу комісії входять лише 2 члени, і вона не може приймати жодних рішень.