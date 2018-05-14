Нафта дорожчає після публікації доповіді ОПЕК

Організація підвищила прогноз зростання попиту на нафту в світі до 1,65 мільйона барелів на добу.

Світові ціни на нафту в понеділок вдень помірно зростають після уранішнього зниження на традиційному прогнозі ОПЕК про зростання світового попиту на неї.

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Про це повідомляє Прайм.

Станом на 14:44 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,14%, до 77,25 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,06%, до 70,75 долара за барель.

Інвестори оцінюють опубліковані раніше в понеділок дані травневої доповіді ОПЕК. Організація підвищила прогноз зростання попиту на нафту в світі за підсумками 2018 року на 0,02 мільйона барелів на добу, до 1,65 мільйона.

Крім того, з документа випливає, що ОПЕК у квітні виконала угоду щодо скорочення видобутку нафти на 163%, з жовтня 2016 року знизивши її сумарно на 2,068 мільйона барелів на добу проти обіцяних 1,266 мільйона барелів. При цьому в квітні організація дещо збільшила видобуток нафти в місячному вираженні - на 12,1 тисячі барелів на добу, до 31,93 мільйона барелів.

Разом з тим, котирування стримує прогноз видобутку нафти в США поточного року. Показник зріс на 60 тисяч барелів на добу, до 10,46 мільйона барелів на день, випливає з доповіді ОПЕК. Зокрема, видобуток сланцевої нафти в США в 2018 році може зрости на 1,07 мільйона барелів на добу порівняно з 2017 роком - до 5,76 мільйона барелів.