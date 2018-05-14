Світові запаси нафти скоротилися майже до середнього рівня п'яти років

Зменшення комерційних запасів було однією з цілей угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР в березні 2018 року скоротилися на 12,7 мільйона барелів у порівнянні з лютим до 2,829 мільярда барелів, що на 204 мільйони барелів нижче, ніж рік тому і на 9 мільйонів барелів вище за середні п'ятирічні значення.

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Про це повідомила ОПЕК у своєму щомісячному огляді, передає Рейтер.

Зменшення комерційних запасів було однією з цілей угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Після наближення запасів до середніх п'ятирічних значень експерти комітету, який стежить за дотриманням глобального пакту, доручили секретаріату ОПЕК провести глибокий аналіз ринку і продумати нові орієнтири в рамках угоди.

ОПЕК трохи підвищила прогноз світового попиту на нафту в 2018 році, очікуючи зростання на 1,65 мільйона барелів на добу до 98,85 мільйона барелів на добу.

У квітневому огляді ОПЕК очікувала зростання попиту на 1,63 мільйона барелів на добу до 98,70 мільйона барелів.

Видобуток нафти в квітні у світі зріс на 0,12 мільйона барелів на добу до 97,89 мільйона барелів на добу.

За прогнозами ОПЕК, видобуток нафти в США в 2018 році зросте на 1,53 мільйона барелів на добу до 15,89 мільйона барелів.

Виробництво нафти в Росії в 2018 році знизиться на 0,13 мільйона барелів на добу до 11,04 мільйона барелів, очікує ОПЕК.