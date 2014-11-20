Головною для нового уряду має стати реформа газового сектору - Світовий банк

Реформа нафтогазового сектору, включаючи заходи з оздоровлення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», досягнення енергетичної незалежності країни, повинні стати головним пріоритетом роботи нового уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Чімао Фан під час роботи п'ятого Українського інвестиційного форуму.

«Питання не в тому, чого Світовий банк хоче від України. Важливо те, що потрібно країні. А країні потрібно стабілізувати економіку, банківський сектор. Але головне - реформа газового сектору. На мою думку, це має стати головним пріоритетом роботи уряду», - сказав Фан.

Він відзначив, що дефіцит бюджету «Нафтогазу» втричі перевищує дефіцит держбюджету. «Це суттєва ноша для бюджету», - наголосив Фан.

Він також спростував тезу про користь низьких тарифів для бідного населення. На думку Фана, збалансовані тарифи разом з адресною допомогою найуразливішим верствам населення виправлять ситуацію. «Реформа газового сектору дасть змогу країні не тільки стабілізувати бюджетну ситуацію, Україна, таким чином, одним пострілом уб'є і двох, і трьох і чотирьох зайців» - сказав Фан, кажучи про необхідність проведення економічних реформ.

Голова представництва відзначив, що ще одним пріоритетом роботи уряду мають стати заходи з розвитку приватного сектору і залучення інвестицій у приватний сектор, як основний двигун економічного розвитку.

Читайте такожВ Україні знайшли спосіб запобігти повторенню Росією "газової війни"«Міжнародна допомога Україні, яка переживає серйозну кризу зараз, була і залишається безпрецедентною. Міжнародні фінансові інститути надають широку підтримку – і в проектах розвитку державного сектору, інфраструктури, охорони здоров'я. З боку Світового банку, зокрема, через Міжнародну фінансову корпорацію ми надаємо кредити для приватного сектору, – сказав Фан. – Але українська влада також повинна працювати в цьому напрямі – розвитку саме приватного сектору і залучення приватних інвестицій».

Довідка УНІАН. Світовий банк разом з Міжнародним валютним фондом є одним з ключових кредиторів України. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг більш як 9 млрд дол. США в рамках 45 проектів і програм.

У квітні цього року Україна затвердила і підписала програми співпраці з ключовими кредиторами країни – Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. Дворічна програма кредитування економіки України з боку МВФ передбачає виділення 17 млрд дол., з яких 4,5 млрд дол. Україна вже одержала. По лінії Світового банку Україна одержала 2,5 млрд дол. із загальної суми фінансової допомоги, погодженої на 2014 рік в обсягу 3,5 млрд дол.