Німеччина через дії Росії відмовилася від повної заборони сланцевих розробок

У Німеччині ще до кінця 2014 року може бути прийнятий закон, що регламентує застосування технології фрекінгу (гідророзриву пласта), що використовується при видобутку сланцевого газу. Досі такого закону не було, що в умовах наростаючих протестів населення створювало правову невизначеність як для енергетичних компаній, так і для органів влади, що видають відповідні дозволи, пише DW.

Читайте такожBloomberg: Меркель дає довгий пас ПутінуЗ 2011 року в країні діє мораторій на будь-які бурові роботи за допомогою фрекінгу. До цього гідророзрив пласта застосовувався на німецькій території протягом п'яти десятиліть понад 300 разів.

Робота над законом про фрекінг почалася ще при минулому уряді християнських демократів і лібералів, і ось тепер коаліція християнських демократів і соціал-демократів після багатомісячних переговорів погодила готовий проект. Це підтвердила 17 листопада в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk міністр охорони навколишнього середовища ФРН Барбара Хендрікс, підкресливши при цьому, що проект перед затвердженням в уряді може зазнати змін.

Іншими словами, комерційний видобуток сланцевого газу на території Німеччини на невизначений термін забороняється, хоча повністю і не виключається. Проте енергетичні компанії отримають можливість проводити геологорозвідку, щоб більш точно визначити реальні запаси нетрадиційного газу в надрах країни.

За словами експерта з енергетики Аналітичного центру Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні (DB Research) Йозефа Ауера, ще три-чотири місяці тому здавалося, що швидких рішень щодо фрекінгу чекати не доводиться. "Однак розмови, що почалися в Росії про можливі перебої в постачаннях газу і частково нафти, призвели до того, що в Німеччині стали більш гнучко підходити до питання фрекінгу", - зазначив співрозмовник DW.

Підготовку закону і дозвіл пробних бурінь він назвав "розумним кроком вперед". У той же час він підкреслив, що сьогоднішні жителі Німеччини вельми насторожено ставляться до різних сучасних технологій, і особливо тих, що пов'язані з освоєнням надр. Тому він виходить з того, що енергетичні компанії навіть при геологорозвідці зіткнуться з дуже наполегливим опором німецького населення. Так що у інших країн набагато більше перспектив у справі освоєння родовищ сланцевого газу, переконаний Йозеф Ауер.