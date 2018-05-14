Міністр економіки Німеччини: ми повинні поважати інтереси України і дати гарантії збереження транзиту газу

Прем'єр-міністр Гройсман підкреслив, що російський проект будівництва газопроводу «Північний потік - 2» не є комерційним проектом і може бути використаний у політичних цілях.

Німеччина розглядає Україну як надійного транзитера газу, важливого торговельного партнера в регіоні Східної Європи та вважає за необхідне надати країні гарантії обсягів транзиту газу.

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Про це повідомляється на урядовому порталі з посиланням на слова міністра економіки Німеччини Петера Альтмаєра під час зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві в рамках візиту міністра до України.

«Ми повинні поважати й інтереси України, в тому числі фінансові, виробити гарантії з тим, щоб продовжити транзит газу Україною і досягти позитивних результатів», - сказав Альтмаєр.

Зі свого боку, Гройсман, говорячи про транзитний потенціал України та можливості української газотранспортної системи, підкреслив, що російський проект будівництва газопроводу «Північний потік - 2» - це не комерційний проект.

«Північний потік - 2» - це виключно геополітична конструкція, яка покликана чинити політичний тиск на Україну та Європу, і яка несе пряму загрозу українській державі. Для Росії це вигідний проект, який у довгостроковій перспективі забезпечить залежність усієї Європи від Росії. І при цьому не існує ніякої реальної гарантії, що «Північний потік – 2» не буде використано в політичних цілях. Водночас я гарантую, що українська ГТС є й буде надійним транзитером і на 100% забезпечить транзит газу для європейських споживачів. Ми готові спільно з міжнародними партнерами як модернізувати, так і управляти нашою газотранспортною системою», - сказав прем'єр.

«Ми покладаємось на Україну як транспортера», - відповів Альтмаєр.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має розпочатися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу.

Глава МЗС ФРН Хайко Маас у Москві заявив, що федеральний уряд Німеччини підтримує реалізацію газопроводу «Північний потік - 2» в обхід України.

Наприкінці березня – на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини та Фінляндії. При цьому Швеція й Данія, через територію яких газопровід також повинен проходити, відповідні дозволи ще не надали.