У Кабміні обіцяють посилити контроль за якістю бензину на АЗС

Кабінет міністрів України має намір посилити правила торгівлі нафтопродуктами через мережі автозаправних станцій в частині дотримання стандартів якості палива і захисту прав споживачів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до правил роздрібної торгівлі, розроблену для вирішення актуальних проблем підвищення якості і безпеки нафтопродуктів у роздрібній торговій мережі з урахуванням специфіки діяльності автозаправних станцій», - повідомили в міністерстві.

Постанова, зокрема, забороняє продаж нафтопродуктів, що не відповідають вимогам нормативних документів про якість і безпеку нафтопродуктів, а також зобов'язує торгові мережі надавати споживачам достовірну інформацію про якість нафтопродуктів, їх безпеку для життя, здоров'я і майна.

Читайте такожЦіни на 95-й бензин в Україні опустилися нижче 16 гривеньПостанова також зобов'язує АЗС встановлювати еталонні вимірники для перевірки точності роботи паливних колонок і здійснювати атестаційні перевірки паливних резервуарів.

Як повідомляв УНІАН, останніми місяцями обсяг реалізації світлих нафтопродуктів і зрідженого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 6 817 одиниць, постійно знижується. Зокрема, у вересні 2014 року в грошовому вираженні продаж скоротився на 2,4% і становив 8,066 млрд грн проти 8,262 млрд грн у серпні. При цьому в серпні продаж бензину через АЗС скоротився на 25%.

Україна в січні-жовтні 2014 року імпортувала нафтопродуктів в грошовому вираженні на 5,678 млрд дол. Через девальвацію гривні з початку року спостерігається спад споживання нафтопродуктів.