У Кабміні обіцяють посилити контроль за якістю бензину на АЗС
Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами.
Кабінет міністрів України має намір посилити правила торгівлі нафтопродуктами через мережі автозаправних станцій в частині дотримання стандартів якості палива і захисту прав споживачів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
«Кабінет міністрів України прийняв постанову про внесення змін до правил роздрібної торгівлі, розроблену для вирішення актуальних проблем підвищення якості і безпеки нафтопродуктів у роздрібній торговій мережі з урахуванням специфіки діяльності автозаправних станцій», - повідомили в міністерстві.
Постанова, зокрема, забороняє продаж нафтопродуктів, що не відповідають вимогам нормативних документів про якість і безпеку нафтопродуктів, а також зобов'язує торгові мережі надавати споживачам достовірну інформацію про якість нафтопродуктів, їх безпеку для життя, здоров'я і майна.
Читайте такожЦіни на 95-й бензин в Україні опустилися нижче 16 гривеньПостанова також зобов'язує АЗС встановлювати еталонні вимірники для перевірки точності роботи паливних колонок і здійснювати атестаційні перевірки паливних резервуарів.
Як повідомляв УНІАН, останніми місяцями обсяг реалізації світлих нафтопродуктів і зрідженого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 6 817 одиниць, постійно знижується. Зокрема, у вересні 2014 року в грошовому вираженні продаж скоротився на 2,4% і становив 8,066 млрд грн проти 8,262 млрд грн у серпні. При цьому в серпні продаж бензину через АЗС скоротився на 25%.
Україна в січні-жовтні 2014 року імпортувала нафтопродуктів в грошовому вираженні на 5,678 млрд дол. Через девальвацію гривні з початку року спостерігається спад споживання нафтопродуктів.