НКРЕКП хоче півмільярда на утримання – голова комісії отримуватиме майже 100 тисяч в місяць

Основні видатки регулятора - це зарплата, середній розмір якої в 2019 році становитиме 40,8 тис. грн.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробила проект кошторису на 2019 рік, який передбачає видатки на забезпечення діяльності держоргану в розмірі 450,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.

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Згідно з пропозиціями комісії, розмір кошторису дорівнюватиме 0,064% від прогнозованого валового чистого доходу ліцензіатів НКРЕКП наступного року.

Згідно з презентацією, основну частину видатків становитиме фонд заробітної плати (76%, 343,2 млн грн) і нарахування на фонд оплати праці (17%, 75,5 млн грн). Решта видатків - це видатки на матеріально-технічне забезпечення діяльності регулятора, на оплату комунальних послуг, на відрядження тощо.

У презентації також зазначено, що зарплата голови комісії (сьогодні цю посаду обіймає Дмитро Вовк) становить 50 посадових окладів або прожиткових мінімумів (1921 грн), тобто 96 тис. грн на місяць. Оплату праці члена регулятора пропонується встановити на рівні 40 посадових окладів - 76,8 тис. грн. Зарплата провідного спеціаліста регулятора становить 21 тис. грн. Середня зарплата її співробітника в 2019 році становитиме 40,8 тис. грн.

Також регулятор закладає 6,9 млн грн видатків на оплату послуг газети «Урядовий кур'єр» - для публікації актів Нацкомісії.

У прес-службі зазначили, що проект кошторису на 2019 рік було схвалено під час відкритого обговорення й буде направлено на узгодження до парламентського комітету з питань бюджету.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - це державний орган, який є незалежним (не підпорядковується президенту, парламенту або Кабміну) регулятором у згаданих сферах. Комісія контролює законність діяльності природних монополій, також вона встановлює вартість їх послуг і товарів (тарифи), визначає розмір і структуру їх інвестиційних програм. НКРЕКП встановлює тарифи на газ (лише вартість його доставки до споживача), електроенергію, послуги з водопостачання, водовідведення й на інші комунальні послуги.