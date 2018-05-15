Ціни на нафту відновили максимум за 3,5 року

Вартість нафти в понеділок вперше з 26 листопада 2014 року перевищила 78 доларів за барель після публікації щомісячної доповіді ОПЕК.

Світові ціни на нафту у вівторок вранці слабо зростають після оновлення днем раніше максимуму за 3,5 року на тлі даних травневої доповіді ОПЕК і збереження побоювань щодо рівня видобутку в Ірані, свідчать дані торгів.

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Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,09%, до 78,3 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,06%, до 71 долара за барель, повідомляє Прайм.

Вартість нафти в понеділок вперше з 26 листопада 2014 року перевищила 78 доларів за барель після публікації щомісячної доповіді ОПЕК. Організація збільшила прогноз зростання попиту на "чорне золото" в світі за підсумками поточного року на 0,02 мільйона барелів на добу, до 1,65 мільйона. Крім того, з доповіді випливає, що ОПЕК у квітні виконала угоду про скорочення видобутку нафти на 163%.

ОПЕК і ряд країн, що не входять в організацію (ОПЕК+), домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року, з яких 300 тисяч припадають на Росію. У листопаді 2017 року учасники угоди продовжили його на весь 2018 рік.

Інвестори також звернули увагу на заяви міністра енергетики Саудівської Аравії Халіда аль-Фаліха про готовність забезпечити стабільність нафтового ринку після рішення Вашингтона вийти з ядерної угоди з Іраном. Міністр підкреслив, що для мінімізації наслідків будь-якого можливого дефіциту буде тісно співпрацювати з найбільшими виробниками з ОПЕК і не ОПЕК, а також з основними споживачами нафти.

Тим не менше, серед інвесторів зберігаються побоювання, що санкції проти Ірану можуть призвести до скорочення пропозиції нафти на світовому ринку. Президент США Дональд Трамп минулого тижня оголосив, що США виходять із угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутої "шісткою" міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп заявив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.