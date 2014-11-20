Енергоатом: Антимонопольний комітет заблокував поставки українського обладнання для АЕС на догоду російській компанії

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», що є оператором всіх діючих атомних станцій України, вважає надуманим рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про заборону постачання насосного устаткування для енергоблоків АЕС виробництва «Сумського машинобудівного НВО ім. Фрунзе» на користь компанії, що поставляє устаткування з Російської Федерації.

Згідно з повідомленням прес-служби «Енергоатома», рішення АМКУ про заборону постачання було ухвалене в результаті розгляду скарги про нібито порушення процедури закупівлі, поданої промислово-фінансовою компанією «Укрспеценергопостач», яка представляє на українському ринку інтереси російського виробника устаткування.

Водночас, в «Енергоатомі» відзначили, що держпідприємство не порушувало процедуру закупівлі устаткування, а рішення АМКУ ухвалене за «надуманими і недоведеними підставами».

При цьому в повідомленні наголошується, що українське підприємство «СМНВО ім. Фрунзе» є проектним виробником «критично важливого устаткування для безпеки функціонування енергоблоків», яке необхідно одержати в грудні цього року. На даний момент на більшості енергоблоків українських АЕС працює насосне устаткування саме сумського виробництва.

«СМНВО ім. Фрунзе» має всю необхідну конструкторську і технологічну документацію, відповідні виробничі потужності, кваліфікований персонал, а також висновки Київського інституту «Енергопроект» (КІЕП) про відповідність своїх насосів вимогам, що пред'являються до цього устаткування», - говориться в повідомленні.

Читайте також«Енергоатом» підписав меморандум про створення в Україні прозорої системи держзакупівельНа слуханнях в АМКУ представник «Енергоатома» наголосив, що в умовах економічної кризи Кабінет міністрів України поставив перед українськими енергокомпаніями завдання перейти на прямі відносини з виробником того чи іншого устаткування і замістити імпортні поставки вітчизняними.

«Крім того, «Енергоатом» документально довів, що укладення прямого договору з українським виробником «СМНВО ім. Фрунзе» не тільки гарантує своєчасне постачання продукції, зміцнює енергетичну безпеку нашої країни, а й є максимально економічно вигідним», - відзначає прес-служба.

У свою чергу, за даними «Енергоатома», «Укрспеценергопостач» у своїй скарзі не надав доказів, що підтверджують їх вимоги, а комісія АМКУ, порушуючи діючу процедуру, не зажадала їх.

«Тобто державний орган України, покликаний захищати інтереси нашої держави, чиновники якої одержують зарплату з українського бюджету, безпідставно встав на бік представників Російської Федерації», - відзначають в «Енергоатомі».

Виходячи з цього, «Енергоатом» готує звернення до президента України, Кабінету міністрів, Службі безпеки України і Генеральної прокуратури за фактами зловживань посадовців Антимонопольного комітету і створення загрози енергетичній безпеці України.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.