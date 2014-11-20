Поставки газу зі Словаччини до України досягли чергового максимуму

Добові поставки природного газу зі Словаччини до України 18 листопада досягли чергового історичного максимуму в 31,2 млн кубометрів.

Про це свідчать дані оператора ГТС Словаччини Eustream.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними операторів ГТС Словаччини та України, в жовтні були зафіксовані два рекорди добових поставок газу до України: 18 жовтня - 27,6 млн кубометрів, а 20 жовтня - 28,3 млн кубометрів, при тому, що поточна проектна потужність газопроводу складає близько 27 млн куб. м на день (близько 10 млрд куб. м на рік).

З 1 січня 2015 року очікується збільшення добових поставок газу зі Словаччини на 4,5 млн кубометрів - до 31,5 млн куб. м.

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