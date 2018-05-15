Нафтогазовий бізнес Хомутинніка подвоїв чистий прибуток

Виручка "Укрнафтобуріння" зросла в 2,1 рази у 2017 році.

ПРАТ "Укрнафтобуріння" в 2017 році збільшив чистий прибуток у 2 рази (на 0,99 млрд гривень) порівняно з 2016 роком — до 1,95 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

У звітному періоді виручка "Укрнафтобуріння" зросла в 2,1 рази (на 3,5 млрд грн) — до 6,7 млрд грн, EBITDA збільшилася в 2,2 рази (на 1,3 млрд грн), до 2,4 млрд грн.

У 2017 році компанія збільшила фінансування капітальних інвестицій у 2,1 рази (на 417 млн грн) — до 806 млн грн.

"У цьому (2018-му) році ми плануємо збільшити суму інвестицій на 40-50% порівняно з минулим роком — до 1,4 млрд грн. Ця сума включає буріння нових свердловин, проведення ремонтних робіт на діючих свердловинах, розвиток інфраструктури родовища", — цитує прес-служба голову правління компанії Михайла Бакуненко.

Як відомо, "Укрнафтобуріння" в 2017 році збільшило видобуток газу на 50,6% (на 131 млн куб. м) — до 390 млн куб. м, нафти і газоконденсату — на 48,3% (на 14 тис. тонн), до 43 тис. тонн.

"Укрнафтобуріння" — одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський район, Харківська область). Компанія експлуатує 23 газоконденсатних і нафтогазових свердловин.

В межах договорів про спільну діяльність додатково експлуатує 10 газоконденсатних свердловин. Співвласниками "Укрнафтобуріння" є Ігор Коломойський і Віталій Хомутиннік, ще 10% належать JKX Ukraine B. V.