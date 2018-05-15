Україна продовжує скорочувати видобуток нафти та газового конденсату

Приватні нафтовидобувні компанії за цей період збільшили видобуток на 7,6%.

Україна в січні-квітні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, скоротила видобуток нафти і газового конденсату на 2,6% - до 706 тисяч тонн.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Також повідомляється, що видобуток цих вуглеводнів Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її дочірніми структурами за звітний період скоротилася на 3,8% - до 626 тисяч тонн.

При цьому приватні нафтовидобувні компанії України збільшили обсяг видобутку на 7,6% - до 80,2 тисячі тонн. Найбільші показники зростання видобутку продемонстрували наступні компанії: "Укрнефтебуріння" (видобуток - 10,2 тисячі тонн), "Нафтогазопромислова геологія" (294 тонн) та "ЕСК "Еско-Пичнич" (16,5 тисячі тонн).

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2017 році скоротився порівняно з 2016 роком на 4,2% – до 2,098 мільйона тонн.