"Північний потік-2" не повинен бути побудований - Politico

Прокладка трубопроводу "Північний потік-2" - це погана угода для Європейського союзу і погана угода для України, і вона не повинна продовжуватися.

ЄС слід зосередитися на доцільності проекту, але останнім часом дебати набагато більше йдуть з питання того, що прокладка спірного газопроводу з Росії до Німеччини йде по дну Балтійського моря.

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Про це пише у своїй колонці для Politico Конрад Шиманський, держсекретар у справах Європи МЗС Польщі, передає "Главред".

В даний час обговорення зосереджено навколо українського газового транзиту після 2019 року, коли нинішній контракт з Росією закінчиться, а "Північний потік-2" запуститься. Це відбувається тому, що канцлер Німеччини Ангела Меркель нещодавно визнала важливість підтримки поставок газу через Україну і політичний вимір газопроводу.

Але ми не повинні допустити, щоб дискусія по "Північному потоку-2" перейшла в торг по кількості транзиту, який зробить для ЄС прийнятним узгодження проекту. Як тільки "Північний потік-2" буде відкрито, а "Газпром" буде мати технічні можливості для обслуговування своїх західноєвропейських споживачів без української ГТС, будь-яка угода такого роду буде заснована виключно на добрій волі Росії, а це навряд чи передбачає залізну гарантію.

Підтримка незалежності України та сприяння українським реформам має вирішальне значення для стабільності континенту. Підтримка транзиту через Україну після 2019 року, безумовно, має першорядне значення для досягнення цієї мети. Урізання транзиту буде означати різкий удар по українському бюджету, оскільки прибуток від транзиту становить близько 3% ВВП країни. Що ще важливіше, якщо Росія може припинити постачання в Україну без припинення транзиту в Західну Європу, геополітичне становище Києва стане набагато більш уразливим.

Ось чому Польща підтримує участь Євросоюзу у тристоронніх переговорах з Україною і Росією з цього питання. Проте, однієї участі недостатньо.

Для Росії обхід України є головним геополітичним обґрунтуванням "Північного потоку-2". Вкрай малоймовірно, що Москва відмовиться від цієї мети, як тільки газопровід буде прокладений. Збереження значної частини транзиту через територію України можна і потрібно узгодити на тристоронніх переговорах - тоді як сліпа віра в те, що "Газпром" виконає свої обіцянки, була б наївною.

На жаль, за Росією тягнеться довга історія ігнорування власних декларацій і зобов'язань, особливо коли мова йде про Україну. Це було очевидно на прикладі анексії Росією Криму і під час агресії на сході України в 2014 році – це фундаментальне порушення міжнародного права, а також порушення гарантій Будапештського меморандуму. У березні також сталося незначна, але показова подія, коли Росія заявила про розірвання газових контрактів, а також зупинила попередньо оплачені постачання в Україну природного газу після рішення Стокгольмського арбітражу не на користь "Газпрому".

Негативний вплив "Північного потоку-2" не обмежується однією Україною. Трубопровід також буде мати політичні та економічні наслідки для ЄС, посилюючи нашу залежність від Росії і приводячи до квазімонополії єдиного маршруту поставок. Крім того, підвищений рівень концентрації ринку в Німеччині негативно позначиться на інших ринках, особливо в країнах Центральної і Східної Європи.

Енергетична політика ЄС вимагає повністю функціонуючого оптового ринку газу, який грунтується на конкуренції між європейськими газовими вузлами. "Північний потік-2" полегшить "Газпрому" встановлення дискримінаційних цін і інших анти-конкурентних практик, до яких він вдавався неодноразово в минулому, що було доведено антимонопольним розслідуванням Комісії. В гіршому випадку Росія може навіть частину країн відрізати від поставок.

Правила лібералізованого енергетичного ринку, що забезпечують вільний потік природного газу всередині Євросоюзу, можуть надати допомогу, однак доставка необхідної кількості палива в східному напрямку може виявитися фізично неможливою. Крім того, передбачається, що природного газу буде достатньо на західних ринках для того, щоб направити його з допомогою реверсу назад у Центральну Європу, але такий варіант буде повністю залежати від Газпрому, як тільки "Північний потік-2" буде побудований.

Саме тому Польща твердо переконана, що "Північний потік-2" не повинен просуватися вперед. Замість цього ми повинні працювати над усуненням несправедливої комерційної практики "Газпрому". На жаль, тепер з'ясовується, що антимонопольний розгляд Комісії може завершитися без штрафів і не вплине на якісь поступки з боку "Газпрому".

Одним з найбільш гострих питань є своєчасне ухвалення оновленої газової директиви, в якій має зазначатися, що правила ЄС застосовуються до всіх газопроводів — не тільки між членами ЄС, але газопроводів третіх країн. Це необхідно для забезпечення адекватної конкуренції і безпеки поставок. Якщо ми не зможемо застосувати наші власні правила до "Північного потоку-2", який шкодить нашому ринку і, очевидно, завдає шкоди нашому важливому партнеру Україні, то авторитет до нас, як до Союзу, буде серйозно підірваний.

В мінливій міжнародній обстановці ми витрачаємо мільярди євро з ЄС і національних бюджетів на підвищення нашої енергетичної безпеки. Але якщо ми дозволимо "Північному потоку-2" збільшити домінуюче становище "Газпрому", всі наші зусилля будуть марними.

Навіть якщо трубопровід принесе користь Німеччині і Росії в короткостроковій перспективі, Європа в кінцевому результаті програє, а Росія перетвориться в єдиного переможця.