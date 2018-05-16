Нафта знову дешевшає за рахунок зростання запасів у США

Brent подешевшала до $78,19 за барель, WTI - до $71,11 за барель.

Світові ціни на нафту знижуються зранку в середу після виходу даних Американського інституту нафти (API) про несподіване зростання запасів цієї сировини в США.

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Про це повідомляє Прайм.

"Станом на 8:23 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,31%, до 78,19 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,28%, до 71,11 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними API, за робочий тиждень, що закінчився 11 травня, запаси нафти в США виросли на 4,854 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували зниження запасів на 763 тисячі барелів. У попередній тиждень показник знизився на 1,85 мільйона барелів, за даними тієї ж організації.

"Між тим запаси бензину знизилися на 3,4 мільйона барелів (проти очікувань зниження на 1,42 мільйона), дистилятів - на 768 тисяч барелів (очікували зниження запасів на 2,2 мільйона барелів). Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) збільшилися на 62 тисячі барелів", - підкреслює видання.

Офіційні дані про запаси нафти в країні, від міністерства енергетики США, будуть опубліковані пізніше в середу. "Ми очікуємо, що дані міненерго нададуть "ведмежий" стимул цінами, враховуючи зростання кількості бурових установок та рівня видобутку в США", - цитує агентство Reuters аналітиків сінгапурської брокерської компанії Phillip Futures.