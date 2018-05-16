Підготовка до санкцій проти Тегерана: ЄС може почати оплачувати іранську нафту євро

Мова йде про продовження торгівлі нафтою і банківських транзакцій з Іраном після виходу США з угоди щодо ядерної програми.

Євросоюз має намір перейти з долара США на євро при оплаті поставок нафти з Ірану.

Читайте такожВихід США з ядерної угоди з Іраном штовхає вгору ціни на нафту

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на дипломатичне джерело в Брюсселі.

"Я маю інформацію, що ЄС має намір при оплаті іранської нафти перейти з долара США на євро", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомила глава дипломатії ЄС Федеріка Могерини за підсумками переговорів у вівторок в Брюсселі глав МЗС "євротрійки" (Франція, Німеччина і Великобританія) з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом, сторони у відповідь на вихід США з угоди щодо іранської ядерної програми домовилися про вироблення протягом наступних кількох тижнів практичних рішень для підтримання та поглиблення економічних зв'язків з Іраном.

Мова йде про продовження торгівлі нафтою і газом, нафтопродуктами, про ефективні банківські транзакції, продовження контактів з Іраном у сфері авіаційного, морського і наземного видів транспорту, а також про надання експортних кредитів.

Як повідомлялося раніше, єврокомісар з енергетики та клімату Мігель Аріас Каньете планує здійснити 19-20 травня візит до Ірану.

За даними Єврокомісії, метою поїздки є обговорення співпраці між Іраном та Євросоюзом у сфері енергетики у рамках підтвердження прихильності виконавчої колегії ЄС угоди щодо ядерної програми Ірану.