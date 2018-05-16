Кабмін призначив держсекретаря Міненерговугілля

Держсекретарем став Максим Немчинов, який раніше займався питаннями вугільної галузі і брав участь в конкурсі на посаду члена НКРЕКП.

Кабінет міністрів призначив державним секретарем Міністерства енергетики та вугільної промисловості екс-співробітника міністерства Максима Немчинова.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр з питань соціальної політики Павло Розенко.

«Немчинова призначили держсекретарем Міненерговугілля», - сказав віце-прем'єр.

Довідка УНІАН. Максим Немчинов раніше працював в Міненерговугілля і опікувався питаннями вугільної галузі, також він брав участь у конкурсі на посаду члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Він не потрапив до першої десятки претендентів (з якої обираються майбутні члени регулятора), набравши 159 з 200 балів (11-те місце).

Відповідно до закону «Про центральні органи виконавчої влади», держсекретар організовує роботу апарату міністерства, готує і подає міністру для затвердження плани роботи відомства, звітує за їх виконання, затверджує кошторис та штатний розпис, приймає і звільняє працівників апарату міністерства. Держсекретарі призначаються терміном на 5 років з правом повторного призначення.