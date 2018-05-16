Британська Cadogan Petroleum зупинила видобуток газу на українському родовищі

Розглядаються всі можливі варіанти вирішення ситуації, включаючи подачу судового позову.

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Cadogan Petroleum змушена зупинити видобуток на Черемховско-Ступковском родовищі через непродовження спецдозволу Державною службою геології та надр України.

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Згідно з повідомленням компанії на сайті Лондонської фондової біржі, спецдозвіл мав бути продовженим до 14 травня цього року.

Зазначається, що володіє ліцензією на дане родовище компанія "Західгазінвест" вважає, що Держгеонадр діяла без дотримання законодавства, тому підприємство оцінює всі можливі варіанти вирішення ситуації, включаючи подачу судового позову.

Довідка УНІАН. Cadogan Petroleum PLC - британська компанія, що займається видобутком нафти і газу в Україні. Володіє 8 ліцензіями. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі. Основна видобуток цієї розвідувально-видобувної компанії зосереджена на родовищах Дніпро-Донецького басейну на сході країни. Крім цих ділянок, компанія також працює на заході України - в Карпатах.