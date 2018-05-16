Енергоблоки ТЕС "Центренерго" працюють виключно на газовому вугіллі

Сьогодні компанія має дві "гібридні" теплоелектростанції, одні блоки яких можуть спалювати газове вугілля, а інші - антрацит.

Енергоблоки теплових електростанцій однією з найбільших генеруючих компаній "Центренерго", в результаті успішного переобладнання з роботи на імпортному антрациті на вугілля газових марок, що видобувається в Україні, сьогодні працюють виключно паливі марки "Г".

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Про це повідомив генеральний директор компанії Олег Коземко під час інвестиційного форуму в Києві.

"На сьогодні наша компанія працює в енергосистемі України виключно на газовій групі вугілля", - сказав він.

За словами Коземко, цього вдалося досягти завдяки переобладнанню в 2016-2017 роках першого і п'ятого енергоблоків Зміївської ТЕС і четвертого Трипільської станції.

"На сьогодні компанія отримала друге дихання. Компанія має дві електростанції, я називаю їх "гібридними", тому що ці станції можуть спалювати різні марки вугілля, які різко відрізняються один від одного – вугілля марки "Г" (газова група) і марки "А" (антрацитова група)", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після втрати Україною через бойові дії на Донбасі контролю над видобутком власного вугілля антрацитної групи, теплова генерація почала відчувати дефіцит цього виду палива. У 2016-2017 роках енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки "Г". Зокрема, держкомпанія "Центренерго" переобладнала три блоки, а ДТЕК переобладнав два блоки Придніпровської ТЕС і розглядає можливість переведення інших блоків цієї станції, а також Криворізької ТЕС.

На початку квітня повідомлялося, що "Центренерго" планує цього року перевести на газове вугілля ще три блоки - третій блок Трипільської ТЕС, а також перший і шостий блоки Зміївської ТЕС.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій "Центренерго" належать державі.