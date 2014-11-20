Туреччина заявила про зниження поставок російського газу

18:14, 20 листопада 2014
Енергетика
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У вересні ряд країн Центральної Європи заявили про зниження поставок російського газу

Фото УНИАН

Росія постачає Туреччини 27-28 млн кубометрів газу на день, в той час як контракт передбачає 42 млн.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Танер Йилдиз, повідомляє Reuters.

"Це, звичайно, не дуже хороша річ, це не є чимось сталим. Ми повинні повернутися до умов контракту", - зазначив він під час конференції з питань енергетики.

"Ми не хочемо бути частиною української проблеми", - додав Йилдиз.

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