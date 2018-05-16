«Газпром» збільшив поставки газу на Донбас, але вже не виставляє за нього рахунки «Нафтогазу»

У «Нафтогазі» зазначили, що обсяг цих поставок контролює тільки «Газпром», а отже, має можливість списати на це будь-які кошти.

Російський газовий монополіст «Газпром» збільшив поставки газу на тимчасово окуповані території Донбасу, але вже не виставляє за нього рахунки Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Газпром» припинив надсилати нам рахунки за поставки газу на непідконтрольні території, але обсяги поставок газу збільшив і відображає їх у своїй звітності. На поставки газу на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей можна списати будь-які кошти. З російської сторони поставки контролює тільки сам «Газпром», з української - ніхто», - сказано в повідомленні.

У «Нафтогазі» впевнені, що через такі дії «Газпром» не можна вважати комерційною компанією.

«Дуже любимо слухати німецьких колег, які розповідають нам, що «Газпром» - це комерційна компанія. Ага, комерційна, але з політнавантаженням», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» вимагав від «Нафтогазу» 1,3 млрд дол. за газ, який було поставлено на тимчасово окуповані території Донбасу.

Наприкінці грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж, який розглядав взаємний спір «Газпрому» і «Нафтогазу», вказав, що «Нафтогаз» не повинен платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей. Суд вирішив, що майбутні поставки газу на зазначені території також не повинні оплачуватися Україною до відновлення контролю над ними.

На початку травня цього року «Газпром» повідомив про збільшення поставок газу в окуповані райони Донбасу в першому кварталі цього року до 1,2 млрд куб. м проти 1,1 млрд куб. м за аналогічний період минулого року.