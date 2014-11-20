Реверс газу з Європи стримується недостатком транзитних потужностей - Eustream

Оператор газотранспортної системи (ГТС) Словаччини Eustream за результатами процедури Open Season, під час якої компанія приймала заявки на використання додаткових потужностей лінії «Вояни-Ужгород», констатує значний попит на постачання «блакитного палива» до України, який обмежується технічними можливостями існуючого газопроводу.

Як відзначають в словацькій компанії, інтерес постачальників суттєво перевищив запропоновані потужності.

Запропоновані додаткові потужності газопроводу Словаччина-Україна в 4,5 млн кубометрів газу на добу були зарезервовані компаніями до кінця 2019 року.

У даний час, за даними Eustream, потужність газопроводу «Вояни-Ужгород» сягає 11,5 млрд кубометрів в рік, або 31,5 млн куб. м на добу.

«Потужність була збільшена через технічні заходи з української сторони», - йдеться в повідомленні словацького оператора.

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З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював в робочому режимі. Однак «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю позбутися газової залежності від російського газового монополіста - «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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