Суд заблокував конкурс із відбору членів НКРЕКП

Конкурсна комісія має намір подати апеляційну скаргу на рішення суду.

Окружний адміністративний суду Києва заблокував конкурс на посади двох членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила член Конкурсної комісії, експерт у сфері енергетики Світлана Голикова.

«Конкурс на 2 посади членів НКРЕКП призупинено постановою Окружного адміністративного суду Києва (справа № 826/7309/18, суддя Шевченко) від 14 травня за клопотанням А.Гудаченка», - написала вона.

Також вона додала, що Конкурсна комісія має намір подати апеляційну скаргу на рішення суду.

Раніше кандидатура Антона Гудаченка була відхилена комісією для участі в конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, Конкурсна комісія з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила список із 10 осіб, які в результаті конкурсу стали претендентами на зайняття вакантних посад 5 членів регулятора.

В даному судовому рішенні йдеться про конкурс ще на дві посади членів НКРЕКП, повноваження яких мають завершитися в травні цього року.

18 квітня 2018 року Конкурсна комісія не допустила Вовка до участі в конкурсі. Згідно з інформацією, наданою комісії самим Вовком, конкурсант має лише 2,8 року стажу в сфері енергетики (закон вимагає мінімум 5 років). Цей час він працював на посаді голови НКРЕКП.

Згідно з планом ротації членів НКРЕКП, термін повноважень Вовка закінчується в травні цього року.