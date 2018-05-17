Ціни на нафту тягнуться до 80 доларів

Вартість нафти зростає на тлі зниження запасів у США.

Світові ціни на нафту в четвер вранці зростають після публікації днем раніше статистики щодо запасів "чорного золота" в США, які скоротились другий тиждень поспіль, свідчать дані торгів.

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Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,11%, до 79,38 долара за барель, червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,28%, до 71,69 долара за барель, повідомляє Прайм.

Згідно з даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 11 травня, скоротилися на 1,4 мільйона барелів, або на 0,3% - до 432,4 мільйона барелів. При цьому очікувалося помірніше зниження - на 0,76 мільйона барелів, або на 0,18%, до 433,04 мільйона барелів.

"Запаси скоротилися, оскільки збільшилася активність нафтопереробки, а чистий імпорт нафти залишається невеликим на тлі значного зростання обсягів експорту", - пояснив агентству MarketWatch аналітик дослідницької компанії ClipperData Метт Сміт.

Трейдери також продовжують стежити за політичною ситуацією в Венесуелі, де на вихідних відбудуться президентські вибори. На пост голови держави претендують чотири кандидати: чинний президент країни Ніколас Мадуро, опозиціонер Енрі Фалькон, Рейнальдо Кіхада і Хав'єр Бертуччі.

Аналітики вважають, що політична невизначеність у Венесуелі може призвести до подальшого скорочення видобутку нафти в країні. Як повідомило в середу Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), видобуток "чорного золота" у Венесуелі в квітні досяг мінімального значення з початку 1950-х років і може продовжити знижуватися.