До Маріуполя прибуло судно з вугіллям із Австралії
00:59, 21 листопада 2014Енергетика
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В Маріуполь доставлено 36 тисяч тонн коксівного вугілля з Австралії.
В Маріуполь прибуло судно з вугіллям з Австралії / mariupol.tv
Про це повідомили в прес-службі Маріупольської міськради.
"Балкер "Hebei Tangshan" (прапор Китай) доставив в Маріуполь з Австралії 36 тисяч тонн коксівного вугілля марки "тамур" для місцевих металургійних комбінатів. Експедитором вантажу виступила компанія "Метінвест Шиппінг", - йдеться в повідомленні.
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Також повідомляється, що "Hebei Tangshan" з австралійським вугіллям став найбільшим суховантажем, коли-небудь заходившим в Маріупольський порт. Довжина судна складає 235 м, ширина - 35 м, дедвейт - 92,5 тис. т.
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