До Маріуполя прибуло судно з вугіллям із Австралії

Про це повідомили в прес-службі Маріупольської міськради.

"Балкер "Hebei Tangshan" (прапор Китай) доставив в Маріуполь з Австралії 36 тисяч тонн коксівного вугілля марки "тамур" для місцевих металургійних комбінатів. Експедитором вантажу виступила компанія "Метінвест Шиппінг", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що "Hebei Tangshan" з австралійським вугіллям став найбільшим суховантажем, коли-небудь заходившим в Маріупольський порт. Довжина судна складає 235 м, ширина - 35 м, дедвейт - 92,5 тис. т.