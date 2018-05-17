У ЄК запевнили, що намагаються зберегти інтереси України щодо транзиту газу в разі будівництва «Північного потоку-2»

У Єврокомісії відзначили, що Україні для збереження транзитного потенціалу необхідно провести анбандлінг «Нафтогазу» і залучити інвестиції в модернізацію газотранспортної системи.

Європейська комісія намагається забезпечити збереження довгострокових інтересів України щодо транзиту газу в разі будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».

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Про це заявив керівник групи підтримки України Генерального директорату у справах сусідства і переговорів із питань розширення ЄС Петер Вагнер на прес-конференції в Києві.

«Європейська комісія намагається забезпечити збереження довгострокових інтересів України щодо транзиту газу. Тут я хочу відзначити - для того щоб Україна була ефективною транзитною країною, їй необхідно розвивати інфраструктуру. Це питання анбандлінга (поділу «Нафтогазу» на торговельну і транзитну складові - УНІАН) та інвестицій в інфраструктуру», - сказав він.

За словами Вагнера, Єврокомісія донесла до країн - членів Ради Європи позицію про необхідність регулювання «Північного потоку-2» за європейськими правилами, проте дискусії з цього питання тривають.

«Ми вже повідомили країнам - членам Ради Європи, що проект «Північний потік-2» має бути реалізований відповідно до європейських правил. Дискусія про те, чи підтримують країни такий підхід, поки ще в процесі. Ми маємо зрозуміти, які повноваження нам дадуть країни - члени Ради», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз.

Глава МЗС ФРН Хайко Маас у Москві заявив, що федеральний уряд Німеччини підтримує реалізацію газопроводу «Північний потік-2» в обхід України.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії.