Нафта дорожчає за рахунок статистики США і сподівань на ОПЕК

Ціни на нафту зростають за рахунок хороших економічних показників США і очікувань, що ОПЕК вирішить знизити видобуток на нараді 27 листопада.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,28 до $79,61 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,49 до $76,34 за барель. Раніше в п'ятницю Brent подорожчала до $80, додавши більше $1 в четвер, повідомляє Рейтер.

Міністр закордонних справ Венесуели Рафаель Рамірес пообіцяв, що країна знизить видобуток нафти, якщо ОПЕК домовиться про скорочення видобутку на нараді наступного четверга. Венесуела, Лівія та Еквадор раніше закликали колег по картелю домовитися про зниження виробництва, аби зупинити падіння цін.

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"За останню добу з'явилося безліч чуток про те, яке рішення може прийняти ОПЕК на майбутній нараді", - сказав керуючий директор IHS Віктор Шум, додавши, що ці чутки стали причиною зростання цін, але країнам ОПЕК буде нелегко домовитися про зниження видобутку.

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Зрости цінами також допомогла економічна статистика США, яка вийшла в четвер: індекс ділової активності піднявся до максимального рівня за 21 рік, а продажі житла на вторинному ринку досягли найвищого показника з вересня 2013 року.

Між Іраном і Заходом зберігаються суттєві розбіжності щодо ядерної програми Ірану, тому крайній термін досягнення угоди може бути перенесено з 24 листопада на березень, повідомили джерела, близькі до переговорів.

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