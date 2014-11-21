На нафтовій платформі в Мексиканській затоці знову вибух: 1 людина загинула, 3 поранено
09:19, 21 листопада 2014Енергетика
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Платформа належить компанії Fieldwood Energy, причини події з'ясовуються.
Взрыв произошел на нефтяной платформе в Мексиканском заливе / Фото УНИАН
Одна людина загинула, ще троє отримали поранення в результаті вибуху на нафтовій платформі в Мексиканській затоці, передає «Газета.Ru» із посиланням на ABC News.
За даними американського бюро з питань безпеки та екологічного контролю, вибух стався на платформі, що належить компанії Fieldwood Energy і розташованій в 19 км від узбережжя Нового Орлеана (штат Луїзіана).
Читайте такожСуд США визнав ВР винною у витоку нафти в Мексиканській затоціЯк повідомляється, троє постраждалих госпіталізовані. У момент вибуху роботи на нафтовій платформі не велися. Повідомлень про можливий витік нафти не надходило.
В даний час встановлюються причини події.
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