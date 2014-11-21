На нафтовій платформі в Мексиканській затоці знову вибух: 1 людина загинула, 3 поранено

Одна людина загинула, ще троє отримали поранення в результаті вибуху на нафтовій платформі в Мексиканській затоці, передає «Газета.Ru» із посиланням на ABC News.

За даними американського бюро з питань безпеки та екологічного контролю, вибух стався на платформі, що належить компанії Fieldwood Energy і розташованій в 19 км від узбережжя Нового Орлеана (штат Луїзіана).

Читайте такожСуд США визнав ВР винною у витоку нафти в Мексиканській затоціЯк повідомляється, троє постраждалих госпіталізовані. У момент вибуху роботи на нафтовій платформі не велися. Повідомлень про можливий витік нафти не надходило.

В даний час встановлюються причини події.