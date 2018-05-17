Кабмін хоче списати борги за світло окупованого Донбасу і держшахт

На сьогодні рівень боргів споживачів за електроенергію становить 30,4 мільярда гривень, з них на борги держшахт припадає 13,5 мільярда гривень.

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект "Про особливості погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії", яким пропонується списати борги державних вугільних шахт, а також споживачів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Як повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook народний депутат Вікторія Войцицька, відповідний законопроект №8253, розроблений Міністерством енергетики та вугільної промисловості, був підтриманий профільним парламентським комітетом.

Відповідно до статті 4 законопроекту, списанню підлягають наступні заборгованості:

- борги державних вугільних підприємств перед постачальником електричної енергії (ДП "Регіональні електричні мережі");

- борги згаданого постачальника перед оптовим постачальником – державним підприємством "Енергоринок";

- борги "Енергоринку" перед виробником електроенергії на атомних станціях ("Енергоатомом").

Ця ж стаття зобов'язує "Енергоринок" провести списання боргів за електроенергію для постачальників, які ведуть свою діяльність на тимчасово окупованій території, а також боргів "Луганськобленерго".

Згідно з пояснювальною запискою, станом на 1 лютого 2018 року борги постачальників електроенергії перед "Енергоринком" становлять 29,8 мільярда гривень, а борги "Енергоринку" перед генеруючими компаніями – 28,1 мільярда гривень. Найбільша частка боргів – це заборгованість компанії "Регіональні електричні мережі", вона становить 11,4 мільярда гривень (38%).

Також законопроект передбачає механізм взаємозаліку боргів різних суб'єктів ринку.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що борги держшахт за електроенергію досягли 13 мільярдів гривень.

За словами міністра, прийняття згаданого законопроекту необхідно для запуску роботи нового конкурентного ринку електроенергії. Коментуючи цей законопроект, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначав, що з остаточної версії законопроекту будуть прибрані пункти про погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів.

За даними Всеукраїнської енергетичної асамблеї, станом на 1 квітня 2018 року, борги споживачів перед постачальниками (обленерго) становили 30,4 мільярда гривень (серед яких, 13,5 мільярда гривень – вугільна галузь, 5 мільярдів гривень – водоканали, 5,5 мільярда гривень – населення), борги постачальників перед "Енергоринком" досягли 30,1 мільярда гривень (11,6 мільярда гривень – "Регіональні електричні мережі", 5,3 мільярда гривень – "Донецькобленерго", 2,5 мільярди гривень – "Луганське енергетичне об'єднання", 1,6 мільярди гривень – "Луганськобленерго"). Борги "Енергоринку" перед генерацією становлять 27,3 мільярда гривень, при цьому найбільші борги перед "Енергоатомом" (12,3 мільярда гривень).