МВФ наполягає - ціни на газ в Україні мають стати ринковими

При цьому у Фонді зазначили, що вразливі верстви населення мають бути захищеними.

Ціни на газ в Україні повинні регулюватися ринком, а найбільш вразливі верстви населення потрібно захистити за допомогою діючої системи субсидій.

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Про це заявив директор департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

"З питання газу - ціни на газ для домогосподарств в Україні не змінювалися два роки, незважаючи на значне зростання міжнародних цін. Це призводить до "прихованим" субсидіях, які є регресивними і приносять непропорційну вигоду найбільшим споживачам. Ми вважаємо важливим, щоб ціни на газ визначалися ринком згідно з реформами, які були імплементовані в 2016 році", - сказав він.

При цьому Райс зазначив, що вразливі верстви населення мають бути захищеними.

"Разом з цим, ми також відчуваємо, що низькодохідні і вразливі домогосподарства мають бути повністю захищені від зростання цін на газ з допомогою діючої системи підтримки (субсидій - УНІАН)", - підкреслив представник Фонду.

Як повідомляв УНІАН, уряд України, очолюваний Володимиром Гройсманом, в 2016 році прийняв постанову, компенсаційна ціни на газ для всіх категорій населення, приводячи їх до ринкового рівня. Також постанова передбачала механізм автоматичного перегляду цін раз у півроку для приведення цін до ринкових.

"Ми встановили граничну ринкову ціну на газ для того, щоб знищити корупцію. Ні для кого не секрет, що державний газ в три-чотири рази заниженою ціною раніше скупався ділками, в тому числі тими, які присутні в парламенті, і навіть тими, хто, можливо, блокує трибуну, і перепродувався в два-три рази дорожче. Підтвердження цього є", - зазначив прем'єр.

Однак жодного перегляду цін з того часу не відбулося, а ціни на газ для населення наразі значно нижчі ринкових.

Уряд у березні прийняло рішення продовжити спецобязательства для "Нафтогазу", що передбачає продаж газу населенню за діючою ціною, до 1 червня. Минулого тижня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про можливість продовження спецобязательств на період після 1 червня.