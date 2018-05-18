США мають намір зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2"

У Держдепі США також висловилися про можливість введення санкцій проти фірм і країн, що беруть участь в реалізації проекту "Північний потік-2".

США, незважаючи на посередницькі зусилля Німеччини, мають намір зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявила уповноважена Держдепартаменту США з питань енергетики Сандра Ауткерк, передає dw.com.

"Ми задіємо для цього всю силу переконання. Ми будемо раді, якщо проект не буде реалізований", - заявила Ауткерк.

"Північний потік-2" - погана річ для України і для Європи", - сказала вона, пояснивши, що відкриття нового газопроводу зробить східноєвропейські країни ще більш залежними від російського газу.

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Щодо узгодженого Німеччиною і Росією компромісу про те, що частина газу й надалі буде постачатися територією України, Ауткерк заявила, що "гарантії Росії ненадійні", до того ж Балтійське море, за її словами, є стратегічно важливим регіоном у військовому відношенні.

Сандра Ауткерк нагадала, що в минулому Росія в конфлікті з Україною вже тимчасово припиняла поставки газу, в результаті чого страждали східноєвропейські країни.

Представник Держдепу США також висловилася про можливість введення санкцій проти фірм і країн, що беруть участь в реалізації проекту "Північний потік-2". Вона сказала, що США роблять ставку на силу переконання. При цьому вона зазначила, що її країна ще в 2017 році створила умови для введення санкцій проти учасників нового газопроводу.

Ауткерк відкинула думку про те, що США прагнуть зупинити цей проект тільки тому, що самі хочуть продавати в Європі скраплений газ. За її словами, позиція Вашингтона обумовлена виключно енергетичними та геополітичними міркуваннями.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має розпочатися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

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Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

3 травня у місті Лубмін на півночі Німеччини почалися будівельні роботи з прокладання нитки газопроводу "Північний потік-2". На ділянці площею у 6 гектарів облаштовують фундамент для газоприймальної станції та службових будівель. 15 травня заплановано розпочати екскаваторні роботи у Грайфсвальдській затоці.

10 квітня Меркель заявила, що реалізація проекту «Північний потік-2» не повинна позбавити Україну статусу транзитера російського газу до Європи. За словами канцлера, будівництво «Північного потоку-2» неможливе без аналізу того, які наслідки може мати цей проект для транзиту газу через Україну. Меркель наголосила, що необхідно враховувати застереження України і знайти компромісне рішення.