Ціна на нафту вперше з 2014 року перевищила 80 доларів

Аналітики пов'язують нове зростання цін на нафту з ситуацією в світі.

Ціна на нафту північноморської марки Brent досягла найвищої позначки з листопада 2014 року.

У ході торгів на лондонській біржі ICE у четвер, 17 травня, вартість ф'ючерсів на липень перевищила позначку в 80 доларів США за барель і склала 80,18 долара, передає dw.com.

Протягом дня цей показник опустився трохи нижче цієї психологічно важливої позначки - до 79,92 долара, що на 80 центів вище показника попереднього дня.

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Вартість одного бареля американської нафти марки WTI на той же час збільшилася на 54 центи - до 71,88 долара. Цей показник в той же день також досягав максимуму з листопада 2014 року, але потім дещо знизився.

Аналітики пов'язують нове зростання цін на нафту з ситуацією у світі, зокрема з побоюваннями, що пропозиція на ринку нафти знизиться через санкції США проти Ірану.

Експерти Commerzbank прогнозують продовження тенденції. Аналітики банку Goldman Sachs попереджають, що навіть збільшення видобутку нафти в США не зможе компенсувати можливий спад поставок з Ірану.