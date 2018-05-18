Ціна нафти може пробити $100 через відмову США від угоди з Іраном - Total

Також вартість бареля нафти зростатиме через нестабільну ситуацію у Венесуелі.

Вихід США з ядерної угоди щодо Ірану може спровокувати різке зростання цін на нафту, в результаті вартість "чорного золота" в найближчі місяці може досягти 100 доларів, заявив голова французької Total Патрік Пуянне.

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"Абсолютно очевидно на ринку існує попит на ще 1,5 мільйонів барелів на день. Країни ОПЕК і ті, які не входять в ОПЕК, уклали дуже ефективні угоди... Але поверх цього, цілком очевидно, є геополітика. І заява Ірану абсолютно очевидно стимулює зростання цін. І я не буду здивований, якщо в найближчі місяці вартість бареля нафти досягне 100 доларів", — сказав він, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні, передає Прайм.

Він уточнив, що в результаті виходу США з цієї угоди, проект Total в Південному Парсі в Ірані може потрапити під вторинні санкції, хоча реалізація цього проекту проходила відповідно доміжнародного права. І компанія має зобов'язання перед своїми партнерами в США, де у компанії активів на 10 мільярдів доларів, так і в Ірані. Тому Total наразі веде діалог з французькою владою, щоб мінімізувати ризики. У середу Total заявила, що вийде з проекту "Південний Парс 11" в Ірані, якщо не зможе отримати спеціальний дозвіл від американської влади.

Пуянне також додав, що вартість бареля нафти зростатиме через нестабільну ситуацію у Венесуелі.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичної багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як "Спільний всеосяжним план дій" (СВПД), була досягнута Іраном і "шісткою" міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що за жодних умов не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю. Разом з виходом із угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (щодо інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД.