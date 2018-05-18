Деякі хочуть надіти мені це на голову: Гройсман думає, як виконати вимогу МВФ про підвищення цін на газ

За словами прем'єра, рішення про різке підвищення цін на газ може бути використано для дискредитації уряду.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд думає над тим, як виконати вимогу Міжнародного валютного фонду про приведення цін на газ для населення до ринкового рівня й одночасно врахувати платоспроможність населення.

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Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

«Так, ці зобов'язання (щодо приведення цін на газ до ринкового рівня) є, і я вам сказав про те, що ми думаємо, як вийти з цієї ситуації», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що рішення про різке підвищення цін на газ може бути використано для дискредитації уряду.

«Я знаю, що є багато людей, які хочуть мені надіти це на голову, щоб сказати: ось, Гройсман у цьому винен, але не Гройсман у цьому винен і не українці, винна ситуація сьогодні, з якої ми повинні знайти правильний вихід», - сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що курс уряду на енергонезалежність у майбутньому дозволить уникнути постійного підвищення цін через прив'язку до імпортного паритету.

«Дійсно, це зобов'язання України, щоб вирівняти імпортний паритет, але мій курс, як прем'єр-міністра, лежить у тому, щоб зробити Україну енергонезалежною країною, щоб ми не купували газ за кордоном. Я вам хочу сказати, що цього року державна компанія «Укргазвидобування» видобуде рекордні понад 16 млрд куб. м газу», - заявив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, учора, 17 травня, в Міжнародному валютному фонді вкотре заявили, що ціни на газ в Україні мають стати ринковими, а найбільш вразливі домогосподарства повинні бути захищені субсидіями.

Уряд України, очолюваний Володимиром Гройсманом, у 2016 році схвалив постанову, що вирівнює ціни на газ для всіх категорій населення, приводячи їх до ринкового рівня. Також постанова передбачала механізм автоматичного перегляду цін раз на півроку для приведення цін до ринкових.

Однак жодного перегляду цін із того часу не відбулось, а ціни на газ для населення зараз значно нижчі ринкових.

Уряд у березні прийняв рішення продовжити спецзобов’язання для «Нафтогазу України», що передбачає продаж газу населенню за чинною ціною, до 1 червня.

На початку травня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про можливість продовження спецзобов’язання на період після 1 червня.