Росія шукає можливість зниження видобутку нафти для підтримки цін

Росія обговорює можливість зниження власного видобутку для підтримки цін на нафту, але остаточного рішення поки немає, заявив журналістам глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає РИА "Новости".

Читайте такожРосія шукає можливість зниження видобутку нафти для підтримки цін"Це питання вимагає ретельного опрацювання. На сьогоднішній день такого рішення немає. У нас дуже сильно залежить бюджету від надходжень від нафтової галузі. У нас не такі технології, як в Саудівській Аравії, щоб швидко знизити видобуток або наростити, але в цілому це питання обговорюємо, ми працюємо всередині уряду з точки зору доцільності таких методів", - заявив він, відповідаючи на питання, чи готова Росія знизити видобуток для підтримки світових цін на нафту.

Світові ціни на нафту знижувалися в останні кілька місяців, досягаючи 4-річних мінімумів. На 27 листопада у Відні запланована міністерська зустріч ОПЕК, де країни картелю вирішать, чи підуть вони на скорочення видобутку на тлі погіршення прогнозів споживання нафти в світі, суттєвого збільшення видобутку в США, а також значного зниження цін на нафту.

Росія, яка з 1998 року є спостерігачем в ОПЕК і бере участь у сесіях Конференції організації, а також у нарадах експертів та інших заходах ОПЕК, на зустріч 27 листопада не поїде.