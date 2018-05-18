Трибунал в Гаазі провів слухання за позовом "Нафтогазу" до Росії

У прес-службі "Нафтогазу" повідомили, що слухання по сумам збитків відбудеться після визначення відповідальності Росії за анексію Криму.

Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі провів слухання за позовом національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" проти Росії, в якому українська компанія вимагає відшкодувати йому близько 8 мільярдів доларів збитків за втрати активів в результаті анексії Криму в 2014 році.

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Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"17 травня в Гаазі завершилися усні слухання у справі за позовом семи компаній групи "Нафтогаз" проти Російської Федерації про порушення РФ своїх зобов'язань за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій", - повідомили в прес-службі.

Також наголошується, що питання про суму збитків буде розглянуто і вирішено Трибуналом пізніше - на другій стадії вивчення справи, після винесення рішення про відповідальність Росії.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. В результаті цієї анексії дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" втратив свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне виробництво у відповідності з Угодою між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, більш відомим як російсько-українське двостороннє інвестиційне угоду.

В середині січня 2017 року "Нафтогаз" залучив міжнародну юридичну компанію Covington & Burling LLP, яка має значний позитивний досвід захисту інтересів клієнтів у судових процесах проти РФ і російських державних компаній.

15 вересня 2017 року в "Нафтогазі" повідомили, що держхолдинг подав позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 мільярдів доларів збитків від анексії. З урахуванням очікуваних відсотків сума вимог "Нафтогазу" становить 8 мільярдів доларів.