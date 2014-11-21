Ціна нафти вже піднялася вище позначки $80 за барель

К середині світових торгів п'ятниці, 21 листопада, вартість нафти сорту Brent піднялася вище $80 за барель вперше з 13 листопада, передає ТАСС.

Станом на 14:00 мск, котирування виросли на 1,6% до $80,6 за барель.

Читайте такожВ ОПЕК заявили про можливе зниження видобутку нафтиКотирування зростають напередодні зустрічі міністрів країн-учасниць ОПЕК, яка відбудеться 27 листопада у Відні. На зустрічі може бути розглянуто питання про скорочення видобутку. Але серед міністрів немає єдиної думки. Саудівська Аравія з жовтня знижує ціни по азіатським контрактами. На цьому тлі глава МЗС Венесуели Рафаель Рамірес оголосив, що країна підготувала пропозиції щодо запобігання подальшому зниженню цін і винесе їх на сесію ОПЕК.

Постійним прихильником скорочення поставок і підтримки котирувань виступає Іран.

Крім того, сьогодні глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив про те, що уряд РФ опрацьовує можливість зниження видобутку нафти для підтримки ціни. Міністр уточнив, що поки таке рішення не прийнято.

З червня вартість бареля нафти сорту Brent впала приблизно на 30%. Основна причина полягає в зростанні видобутку нафти в США і обсягу поставок сировини з Саудівської Аравії на світовий ринок.

При цьому EIA знизило прогноз ціни на Brent в 2015 році з $101,67 за барель до $83,42, а Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує зниження споживання нафти в першому кварталі 2015 року приблизно на 1% до 92,6 млн барелів у день. При цьому, на думку МЕА, поточна ситуація посилює тиск на ОПЕК, тому організації все важче буде відмовитися від зниження квот на видобуток.