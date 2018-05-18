Новим маршрутом імпорту газу з Румунії до України зацікавилися 11 компаній

За даними «Укртрансгазу», попит на транспортування газу до України з Румунії за Трансбалканським трубопроводом вдвічі перевищив запропоновані потужності.

Зацікавленість у транспортуванні природного газу у напрямку Румунія-Україна на загальну потужність до 10 млрд куб. м. на рік, що вдвічі перевищує запропоновані потужності, висловили 11 провідних європейських і українських газових трейдерів.

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Про це повідомляє прес-служба оператора вітчизняної газотранспортної системи компанії «Укртрансгаз» з посиланням на проведену оцінку незобов'язуючого попиту учасників ринку природного газу України та сусідніх країн на гарантовані потужності по трубопроводу Транзит-1 в напрямку транспортування Румунія-Україна.

Наголошується, що згідно з дослідженням, до 2023 року ринковий попит перевищить максимальну річну потужність в 2 рази, а в період з 2020 по 2030 рік - у 1,6 раза.

«Такий рівень зацікавленості провідних гравців ринку природного газу України та ЄС є потужним сигналом для регіональних операторів ГТС щодо необхідності реалізації проекту щодо забезпечення можливості двостороннього транспортування природного газу Трансбалканським трубопроводом», - сказано в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що трубопровід Транзит-1 є одним із трьох трубопроводів Трансбалканського маршруту, який сьогодні використовується для транспортування природного газу з Росії до Болгарії, причому довгостроковий контракт на бронювання цього трубопроводу «Газпромом» на території Румунії завершився в 2016 році, що передбачає приведення правил використання цієї інфраструктури до вимог європейського законодавства, в тому числі і в частині забезпечення вільного доступу учасників ринку до цього газопроводу.

Разом з тим, 10-річний план розвитку оператора ГТС Румунії компанії SNTGN Transgaz SA включає проект з'єднання національної газотранспортної системи та румунських офшорних родовищ газу з трубопроводом Транзит-1.

«Оператори ГТС Румунії та України домовилися про реконструкцію газовимірювальної станції «Ісакча-1», що дозволить поліпшити точність вимірювання газу та забезпечить можливість двостороннього потоку газу в цій точці з'єднання систем. Відповідно, Трансбалканський трубопровід є перспективним альтернативним джерелом надходження природного газу до України, особливо, якщо врахувати введення в експлуатацію газопроводу TANAP, наявність LNG терміналів у Греції і Туреччині та перспективи зростання видобутку природного газу на шельфі Чорного моря в Румунії», - відзначили в прес-службі.

Повідомляється, що в якості таких кроків «Укртрансгаз» планує розробити проект необхідних технічних заходів та зобов'язує провести процедуру попереднього розподілу потужностей Open Season.

«Нові потужності для імпорту газу до України за цим напрямом повинні бути доступні учасникам ринку з початку 2020 року», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в «Укртрансгазі» повідомляли, що Україна, після закінчення чинного контракту на транзит газу з російським «Газпромом» може додатково завантажити газотранспортну систему за рахунок імпорту або транзиту газу з Румунії.

Діючий транзитний контракт України з «Газпромом» був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст планує максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Для збереження рівня транзиту Україна сьогодні шукає компанію-партнера з управління ГТС. Наприкінці лютого президент Петро Порошенко повідомив, що вже більше десяти всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання взяти участь у конкурсі з вибору партнера для управління ГТС України.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, мінімальний обсяг транзиту газу має становити 50 млрд куб. м в рік. Такий рівень дозволить зробити транзитний бізнес прибутковим і окупити витрати на підтримку ГТС.