Меркель про Північний потік-2: "треба подумати" про Україну

Це має стратегічне значення, і Німеччина готова зіграти свою активну роль і сприяти, запевнила вона.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє про необхідність подумати над гарантіями для транзиту газу через Україну після реалізації проекту "Північний потік-2".

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним після переговорів у Сочі.

"Ми говорили також і про ролі газового транзиту для України. І ми переконані з боку Німеччини, і наш міністр економіки вів переговори на цьому тижні: і після будівництва "Північного потоку-2" роль України як транзитної країни повинна зберегтися. Це має стратегічне значення, і Німеччина готова тут також зіграти свою активну роль і сприяти", - підкреслила Меркель.

"Ми також розглядаємо "Північний потік-2", як економічний, комерційний проект, але він має й інші складові. Тому потрібно подумати над гарантіями для України у зв'язку з цим", - додала канцлер Німеччини.

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік-2" в обхід України передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російський Усть-Луг та німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

Голова МЗС ФРН Хайко Маас у Москві заявив, що федеральний уряд Німеччини підтримує реалізацію газогону "Північний потік-2".

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії. При цьому Швеція і Данія, через територію яких газопровід також має проходити відповідні дозволи ще не надали.