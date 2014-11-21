Російський "Лукойл" заклав в бюджет ціну на нафту в $70 і $80

За його словами, при сценарії $80 за барель компанія розраховує на отримання вільного грошового потоку в розмірі $1 млрд, повідомляє Прайм.

Як очікується, видобуток «Лукойлу» в РФ у 2015 році складе 85 млн тонн, а з урахуванням західних активів - 102 млн тонн.

Разом з тим бюджет компанії на 2014 рік складено з інвестиціями на $14 млрд, зазначив Алекперов. "Виходячи з ситуації на нафтовому ринку та всередині країни рада директорів ухвалила рішення про перенесення на березень прийняття річного бюджету та стратегії на найближчі десять років", - сказав Алекперов.

Дивіденди «Лукойлу» за підсумками 2014 року будуть на рівні попереднього року, відзначив глава компанії. "Це дає акціонерам відчуття фінансової стійкості компанії та її розвитку", - сказав він.

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Говорячи про плани компанії, Алекперов відзначив, що «Лукойл» планує до 2015 року повністю отримати компенсацію за іракське родовища Західна Курна-2 в обсязі $5 млрд. Він додав, що компанія "отримала підтвердження на можливість випереджаючої компенсації за витратами, яких зазнав «Лукойлом» за проектом "Західна Курна-2".

"Ми розраховуємо протягом календарного року повністю компенсувати витрати", - заявив він.

Водночас, компанія має намір увійти в проект Shevron в Нігерії. "Ми вважаємо це родовище перспективним, за проектом ведеться геологорозвідка", - сказав Алекперов.

За словами Алекперова, «Лукойл» готується до участі у тендерах в Мексиці. "Готуємося до тендерів, інвесторам буде запропоновано 169 блоків", - сказав він.

Глава «Лукойлу» додав, що тендери будуть проведені з лютого по жовтень 2015 року. Алекперов розповів журналістам, що нещодавно відвідав Мексику і провів там переговори.

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Компанія планує завершити в 2015 році програму модернізації своїх НПЗ в Пермі, Нижньому Новгороді і Волгограді, також повідомив глава «Лукойлу».

Разом з тим він зазначив, що компанії доведеться частково обмежити обсяги буріння у Західному Сибіру і урізати інвестиції на інфраструктурні проекти. За словами Алекперова, нових активів це не буде стосуватися - тут всі роботи з буріння продовжаться.